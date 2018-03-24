Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от отца изобретателя

Сводная сестра успешного ученого и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска 30-летняя Яна Безуиденхут произвела на свет ребенка от 72-летнего отца создателя Tesla Эррола. Это событие произошло около 10 месяцев назад, послужив причиной разрыва семейных отношений между предпринимателем и его отцом и сестрой.

Пойда Анна

Согласно официально неподтвержденным данным, рождение необычного наследника в результате отношений, которые зародились между Эрролом и его падчерицей Яной после развода с матерью девушки Хайдой Безуиденхут, послужили поводом к окончанию общения между отцом и сыном. Кроме того, Илон Маск пришел в ярость, не желая знать никаких подробностей о совместной жизни сестры и отца.Эррол Маск женился на Хайде Безуиденхут, которая имела на тот момент 4-летнюю дочь Яну, около четверти века назад, однако их брак распался через 18 лет из-за подросшей падчерицы мужчины, привлекшей его внимание.