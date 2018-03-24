Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от отца изобретателя

Согласно официально неподтвержденным данным, рождение необычного наследника в результате отношений, которые зародились между Эрролом и его падчерицей Яной после развода с матерью девушки Хайдой Безуиденхут, послужили поводом к окончанию общения между отцом и сыном. Кроме того, Илон Маск пришел в ярость, не желая знать никаких подробностей о совместной жизни сестры и отца.
Эррол Маск женился на Хайде Безуиденхут, которая имела на тот момент 4-летнюю дочь Яну, около четверти века назад, однако их брак распался через 18 лет из-за подросшей падчерицы мужчины, привлекшей его внимание.
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