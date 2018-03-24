В Индии обнаружили курящую слониху

Ученые расставили видеокамеры для того, чтобы понаблюдать поведение тигров, однако «курящая» слониха их первоначально озадачила. Феномен животного, выпускающего из чрева дым, был непонятен зоологам, изучающих поведение тигров. Объяснил ситуацию один из авторитетных специалистов по поведению слонов, представитель общества охраны окружающей среды Варун Госвами. Он убедил коллег в том, что эти животные часто отыскивают в лесах древесный уголь, который образуется после пожаров от удара молний и используют его в качестве слабительного.
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