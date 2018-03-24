В Индии обнаружили курящую слониху

На территории национального парка Nagarahole в Индии камеры видеонаблюдения зафиксировали «курящую» слониху. Самка самого крупного млекопитающего на планете разгребала хоботом землю, вытаскивала что-то, похожее на древесные угли, засовывала себе в рот и выпускала клубы дыма.

Сергей Денисов

Ученые расставили видеокамеры для того, чтобы понаблюдать поведение тигров, однако «курящая» слониха их первоначально озадачила. Феномен животного, выпускающего из чрева дым, был непонятен зоологам, изучающих поведение тигров. Объяснил ситуацию один из авторитетных специалистов по поведению слонов, представитель общества охраны окружающей среды Варун Госвами. Он убедил коллег в том, что эти животные часто отыскивают в лесах древесный уголь, который образуется после пожаров от удара молний и используют его в качестве слабительного.Иногда уголь не успевает остывать, и слоны проглатывают дымящиеся куски, которые гасятся уже в желудке животного.