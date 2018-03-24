В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка

В австралийском штате Виктория будет построена система энергосбережения, имеющая в основе аккумуляторные батареи. Это сделано для того, чтобы повысить эффективность использования возобновляемых ресурсов.

Павел Селивёрстов

Недавно правительство штата Виктория подписало соглашение с рядом компаний, занимающихся разработкой батарей и способов использования альтернативных источников электроэнергии. Новая электростанция будет располагаться в городе Балларат, в её основу лягут литий-ионные батареи. Также будет внедрена система слежения за экологической безопасностью и уровнем температуры. Электростанция сможет обеспечивать энергией до 20 тысяч домов за 1 час до полной разрядки.Правительство Австралии отмечает, что возобновляемые источники электричества очень важны в современном мире, особенно с учетом того, что классические источники, такие как уголь имеют ограниченный запас. Однако основной проблемой возобновляемой энергии является то, что в безветренную и пасмурную погоду от них мало толку. Поэтому требуется станция, на которой будет сохраняться часть выработанного электричества. Планируется, что проект будет запущен в эксплуатацию в ноябре 2018 года.