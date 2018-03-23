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| | Верховный суд Испании взял под стражу политиков Каталонии

Верховный суд Испании взял под стражу политиков Каталонии

Сегодня, 22:54
Испанский Верховный суд берёт под стражу политиков Каталонии. Чиновники пробудут в заключении без возможности выхода под заставу до окончания разбирательств по их делу.

Верховный суд Испании взял под стражу политиков Каталонии

 

Официального представителе женералитета Каталонии Жорди Туруля Жорди Туруля взяли под стражу вместе с соратниками в октябре прошлого года, за якобы учинение акции протеста в Барселоне. Чиновниками была подана апелляция на их освобождение. Но испанские власти отклонили просьбу и намерены продержать Жорди Санчеса, Жоаким Форн и ещё троих экс-министров до полного выяснения обстоятельств.

В Испании уверены, что после выхода из-под стражи арестантов, бывшие чиновники, снова организуют бунт или попросту скроются. 23 марта обвинения последовали в сторону 13-ти каталонских политиков. Их заподозрили в организации восстания из-за собрания внести изменения в устав страны и признать Каталонию независимой.
Дарья Дмитриева
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