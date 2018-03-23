Верховный суд Испании взял под стражу политиков Каталонии

Испанский Верховный суд берёт под стражу политиков Каталонии. Чиновники пробудут в заключении без возможности выхода под заставу до окончания разбирательств по их делу.

Дарья Дмитриева

Официального представителе женералитета Каталонии Жорди Туруля Жорди Туруля взяли под стражу вместе с соратниками в октябре прошлого года, за якобы учинение акции протеста в Барселоне. Чиновниками была подана апелляция на их освобождение. Но испанские власти отклонили просьбу и намерены продержать Жорди Санчеса, Жоаким Форн и ещё троих экс-министров до полного выяснения обстоятельств.В Испании уверены, что после выхода из-под стражи арестантов, бывшие чиновники, снова организуют бунт или попросту скроются. 23 марта обвинения последовали в сторону 13-ти каталонских политиков. Их заподозрили в организации восстания из-за собрания внести изменения в устав страны и признать Каталонию независимой.