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| | Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

Сегодня, 18:57
Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс, проживающая на территории США, рассказала, что мир ждет Третья Мировая война. Ранее 47-летняя женщина победила рак груди и открыла в себе экстрасенсорные способности.

Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

 

Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс, которая в настоящее время проживает в США, сделала свой глобальный экстрасенсорный прогноз – случится Третья Мировая война. Ранее 47-летняя экстрасенс смогла вылечиться от рака груди.

Мать женщины Светлана Аллилуева переехала из СССР в 1966 году, в США она родила дочь Ольгу Петрову. Девочка выросла и сменила имя, а в настоящее время проживает в Портленде, где владеет магазином с антиквариатом.

Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

 

После победы над онкологическим заболеванием у Эванс открылся дар предсказывать разнообразные события, видения о которых к ней обычно приходят по утрам. Согласно одному из них, в том случае, если будет снесена дача ее девушки в России, начнётся новая Мировая война. Этот прогноз Эванс сделала в ночь на 2 марта. Женщина считает, что именно в этот день умер ее именитый девушка, а не 5 марта, как гласят официальные источники.
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