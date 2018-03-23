Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс, проживающая на территории США, рассказала, что мир ждет Третья Мировая война. Ранее 47-летняя женщина победила рак груди и открыла в себе экстрасенсорные способности.

Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс, которая в настоящее время проживает в США, сделала свой глобальный экстрасенсорный прогноз – случится Третья Мировая война. Ранее 47-летняя экстрасенс смогла вылечиться от рака груди.Мать женщины Светлана Аллилуева переехала из СССР в 1966 году, в США она родила дочь Ольгу Петрову. Девочка выросла и сменила имя, а в настоящее время проживает в Портленде, где владеет магазином с антиквариатом.

После победы над онкологическим заболеванием у Эванс открылся дар предсказывать разнообразные события, видения о которых к ней обычно приходят по утрам. Согласно одному из них, в том случае, если будет снесена дача ее девушки в России, начнётся новая Мировая война. Этот прогноз Эванс сделала в ночь на 2 марта. Женщина считает, что именно в этот день умер ее именитый девушка, а не 5 марта, как гласят официальные источники.