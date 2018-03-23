Полиция Перу применила к демонстрантам резиновые пули и слезоточивый газ

Президент Перу Педро Пабло Кучински накануне выступил с объявлением своего решения об уходе в отставку. Причиной этого стал громкий коррупционный скандал. При этом, факт получения денег от бразильской строительной корпорации он продолжает отрицать. Парламент сегодня приступил к рассмотрению прошения Кучински, связанного с отставкой.
Нынешний первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо должен будет занять главный пост в стране. Во время выступления по национальному телевидению 79-летний Кучински всю вину за свою отставку решил возложить на оппозиционеров, которые ему якобы не оставили другого выбора.
«Политическое противостояние породило обстановку неуправляемости, в которой мы более не можем работать», - заявил Кучински. Одновременно с этим прокуратура Перу потребовала запретить ушедшему в отставку Кучински покидать страну.