Полиция Перу применила к демонстрантам резиновые пули и слезоточивый газ

Слезоточивый газ и резиновые пули были применены правоохранительными органами против демонстрантов, которые потребовали проведения досрочных выборов парламента и президента. Проводился митинг под «говорящим» девизом «Пускай уходят все».

Николай Офицеров

Президент Перу Педро Пабло Кучински накануне выступил с объявлением своего решения об уходе в отставку. Причиной этого стал громкий коррупционный скандал. При этом, факт получения денег от бразильской строительной корпорации он продолжает отрицать. Парламент сегодня приступил к рассмотрению прошения Кучински, связанного с отставкой.Нынешний первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо должен будет занять главный пост в стране. Во время выступления по национальному телевидению 79-летний Кучински всю вину за свою отставку решил возложить на оппозиционеров, которые ему якобы не оставили другого выбора.», - заявил Кучински. Одновременно с этим прокуратура Перу потребовала запретить ушедшему в отставку Кучински покидать страну.