В ЛНР на глазах у детей травят собак

Жители небольшого шахтерского поселка Лозовский, расположенного в ЛНР, давно жаловались на бродячих псов, которые буквально заполонили улицы. Собаки проявляли агрессивность, могли броситься на прохожих и буквально преследовали прохожих которые несли в сумках что-либо съестное. Но обычная процедура по устранению собак превратилась в настоящую трагедию.

Дарья Светозарова

Когда утренний отстрел не возымел должного эффекта – бродяжки оказались на редкость смекалистыми и просто спрятались в укрытие – специалисты разбросали отравленное мясо по улицам, не забыв и про главную торговую площадь. В пятницу в поселке базарный день. В Лозовский приезжают торговцы с разных уголков Республики, поэтому народу на площади было предостаточно, в том числе и детей – торговцы детскими товарами также приехали. Неожиданно, одна из собак по кличке Динка стала корчиться в судорогах и метаться из стороны в сторону. При этом она лаяла и бросалась на людей в предсмертной агонии. На площади оказалась девочка, которая попыталась погладить умирающую собаку, но Динка огрызнулась и убежала в сторону.Местные торговцы, постоянные, уже знали эту собаку. Она не лаяла на прохожих и в стороне от торговых рядов ждала случайных угощений, но попала, что называется, «под раздачу». Лозовчане понимают, что Динка стала случайной жертвой, и одобряют уничтожение бродячих собак. Однако способ властей критикуют. «Нельзя, чтобы это видели дети!», - заявили местные жители. Домохозяйки, которые вышли за покупками 23 марта, уверены, что псов нужно отловить, а после усыпить подальше от людских глаз. «А так повсюду собачьи трупы и детские слезы», - возмущались они.