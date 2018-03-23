Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | В ЛНР на глазах у детей травят собак

В ЛНР на глазах у детей травят собак

Сегодня, 17:16
Жители небольшого шахтерского поселка Лозовский, расположенного в ЛНР, давно жаловались на бродячих псов, которые буквально заполонили улицы. Собаки проявляли агрессивность, могли броситься на прохожих и буквально преследовали прохожих которые несли в сумках что-либо съестное. Но обычная процедура по устранению собак превратилась в настоящую трагедию.

В ЛНР на глазах у детей травят собак

 

Когда утренний отстрел не возымел должного эффекта – бродяжки оказались на редкость смекалистыми и просто спрятались в укрытие – специалисты разбросали отравленное мясо по улицам, не забыв и про главную торговую площадь. В пятницу в поселке базарный день. В Лозовский приезжают торговцы с разных уголков Республики, поэтому народу на площади было предостаточно, в том числе и детей – торговцы детскими товарами также приехали. Неожиданно, одна из собак по кличке Динка стала корчиться в судорогах и метаться из стороны в сторону. При этом она лаяла и бросалась на людей в предсмертной агонии. На площади оказалась девочка, которая попыталась погладить умирающую собаку, но Динка огрызнулась и убежала в сторону.

Местные торговцы, постоянные, уже знали эту собаку. Она не лаяла на прохожих и в стороне от торговых рядов ждала случайных угощений, но попала, что называется, «под раздачу». Лозовчане понимают, что Динка стала случайной жертвой, и одобряют уничтожение бродячих собак. Однако способ властей критикуют. «Нельзя, чтобы это видели дети!», - заявили местные жители. Домохозяйки, которые вышли за покупками 23 марта, уверены, что псов нужно отловить, а после усыпить подальше от людских глаз. «А так повсюду собачьи трупы и детские слезы», - возмущались они.
Дарья Светозарова
Новости по теме
СК проверяет данные о нападении бродячих собак на школьников в Казани
СК проверяет данные о нападении бродячих собак на школьников в Казани

В Казани стая псов напала на школьников. СК проверяет данные о происшествии.

Трупы бездомных собак заполонили улицы Ростова
Трупы бездомных собак заполонили улицы Ростова

Улицы микрорайона Левенцовка в Ростове заполонили трупы бездомных собак. Местные жители заметили мертвых животных сегодня, 24 декабря. 

В Астрахани орудует стая бродячих собак
В Астрахани орудует стая бродячих собак

В Астрахани орудует стая бродячих собак. Сегодня она покусала четверых детей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости