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| | В США начали расследование в отношении производителя АК-47

В США начали расследование в отношении производителя АК-47

Сегодня, 16:23
Представители прокуратуры Майами приступили к уголовному разбирательству в отношении компании Kalashnikov USA. Данной компании принадлежит предприятие, расположенное на Помпано-Бич, где налажен выпуск копий знаменитого АК-47.

В США начали расследование в отношении производителя АК-47

 

Правоохранителей интересует связь компании с российским концерном «Калашников». Представители концерна отметили, что он является частью RWC Group, одного из крупнейших импортёров и производителей автоматов советского образца на территории Северной Америки. До 2014 года холдинг занимался импортом произведенного в Российской Федерации оружия.

«После того, как были введены санкции, компания оборвала все связи с Российской Федерацией и полностью выполняет ограничительные меры, которые выставлены со стороны правительства Соединенных Штатов», - утверждает представитель RWC Group.

Также прокуроров заинтересовала деталь в поданной холдингом еще в 2015 году заявке на предоставление налоговых льгот. Там отмечается, что компания намерена заниматься сбором оружия на заводе в Помапно-Бич из частей, которые поставляются из России. Льготы RWC Group, что интересно, были одобрены, но не предоставлены, поскольку холдинг не выполнил обещание создать десятки высокооплачиваемых рабочих мест.

В прокуратуре Майами отказались давать комментарий о ходе расследования. Концерт «Калашников» и вовсе отвергает наличие деловых связей с Kalashnikov USA.
Николай Офицеров
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