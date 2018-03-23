В США начали расследование в отношении производителя АК-47

Представители прокуратуры Майами приступили к уголовному разбирательству в отношении компании Kalashnikov USA. Данной компании принадлежит предприятие, расположенное на Помпано-Бич, где налажен выпуск копий знаменитого АК-47.

Николай Офицеров

Правоохранителей интересует связь компании с российским концерном «Калашников». Представители концерна отметили, что он является частью RWC Group, одного из крупнейших импортёров и производителей автоматов советского образца на территории Северной Америки. До 2014 года холдинг занимался импортом произведенного в Российской Федерации оружия.», - утверждает представитель RWC Group.Также прокуроров заинтересовала деталь в поданной холдингом еще в 2015 году заявке на предоставление налоговых льгот. Там отмечается, что компания намерена заниматься сбором оружия на заводе в Помапно-Бич из частей, которые поставляются из России. Льготы RWC Group, что интересно, были одобрены, но не предоставлены, поскольку холдинг не выполнил обещание создать десятки высокооплачиваемых рабочих мест.В прокуратуре Майами отказались давать комментарий о ходе расследования. Концерт «Калашников» и вовсе отвергает наличие деловых связей с Kalashnikov USA.