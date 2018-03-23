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| | В финскую школу города Оулу проник вооруженный мужчина

В финскую школу города Оулу проник вооруженный мужчина

Сегодня, 16:12
Полиция Финляндии сообщает о розыске неизвестного мужчины, который с оружием проник в школу города Оулу. Оружие мужчина предположительно носит в своем рюкзаке.

В финскую школу города Оулу проник вооруженный мужчина

 

Полиция Финляндии занимается поиском неизвестного мужчины, который с оружием смог проникнуть в учебное учреждение города Оулу. Огнестрельное оружие этот человек носит в своем рюкзаке, говорят сотрудники финской полиции. Среди примет разыскиваемого его длинные волосы.

Студенты и преподаватели из-за опасения за свою жизнь и здоровье заперли на замок двери в школе. Полиция рекомендовала до осуществления задержания вооруженного человека не выходить на школьную территорию никому, кто работает в офисах, расположенных поблизости. Сейчас поиском мужчина заняты девять полицейских, задействованы шесть полицейский машин. Осуществляется осмотр территории школы и всех зданий. Сведения о пострадавших пока не поступали в СМИ.

Не так давно во Франции преступник взял в заложники посетителей магазина. Погибли два человека, преступник был убит выстрелом.
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