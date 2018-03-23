Житель Львова: Западная Украина готовит побег Савченко

В эфире популярного политического ток-шоу «Время покажет» обсуждают в числе многих глобальных проблем и недавний арест Героя Украины Надежды Савченко. Накануне ее арестовали во время заседания Верховной Рады Украины, предварительно лишив депутатской неприкосновенности.

Дарья Светозарова

Прямые включения из зала суда периодически выводятся на экраны, и зрители могут звонить в колл-центр и комментировать происходящее. В ответ на заявление Надежды о том, что ее считают героем 98% украинцев, в зале разгорелась настоящая дискуссия. И тогда на экран вывели звонок жителя Львова, которому удалось дозвониться на российскую передачу. Он рассказал, как на самом деле относятся к нардепу.По его словам, жители Западной Украины всегда готовы грудью встать на защиту богом обиженных и умалишенных. К этой категории он причислил и бывшую пленницу Кремля Надежду Викторовну. Он подчеркнул, что к Савченко применимы оба критерия. «».Эксперты заметили, что скоро Надежда Савченко вновь выйдет на свободу и победит нацистов в Украине. А некоторые прочат ей и президентское кресло.