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| | Житель Львова: Западная Украина готовит побег Савченко

Житель Львова: Западная Украина готовит побег Савченко

Сегодня, 15:11
В эфире популярного политического ток-шоу «Время покажет» обсуждают в числе многих глобальных проблем и недавний арест Героя Украины Надежды Савченко. Накануне ее арестовали во время заседания Верховной Рады Украины, предварительно лишив депутатской неприкосновенности.

Житель Львова: Западная Украина готовит побег Савченко

 

Прямые включения из зала суда периодически выводятся на экраны, и зрители могут звонить в колл-центр и комментировать происходящее. В ответ на заявление Надежды о том, что ее считают героем 98% украинцев, в зале разгорелась настоящая дискуссия. И тогда на экран вывели звонок жителя Львова, которому удалось дозвониться на российскую передачу. Он рассказал, как на самом деле относятся к нардепу.

По его словам, жители Западной Украины всегда готовы грудью встать на защиту богом обиженных и умалишенных. К этой категории он причислил и бывшую пленницу Кремля Надежду Викторовну. Он подчеркнул, что к Савченко применимы оба критерия. «Бабуси уже пишут петиции и готовятся устроить новый майдан, молодежь уже подтягивается, чтобы защитить героиню, а наиболее рьяные сторонники готовят ей побег».

Эксперты заметили, что скоро Надежда Савченко вновь выйдет на свободу и победит нацистов в Украине. А некоторые прочат ей и президентское кресло.
Дарья Светозарова
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