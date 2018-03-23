Девушка отшила парня и отправила фото члена его бабушке

Девушка отшила парня и отправила фото члена его бабушкеСегодня, 14:23
В сети набирает популярность история, в которой отец выгнал из дома девушку за развратный фото-сет на вечеринке, пишет Life. Фигурантка инцидента планировала
В США девушка узнала об измене парня благодаря игре Pokemon Go. Эту историю рассказал сам Эван, потерявший возлюбленную.
В Новой Москве парень убил себя и ранил возлюбленную. Девушка находится в лечебном учреждении с тяжелыми травмами. Правоохранители проводят доследственную