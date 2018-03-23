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| | Девушка отшила парня и отправила фото члена его бабушке

Девушка отшила парня и отправила фото члена его бабушке

Сегодня, 14:23
Девушка отшила парня и отправила присланное им фото члена его бабушке. Где произошел инцидент неизвестно. По опубликованным скриншотам в Imgur видно, что переписка велась на английском.

Девушка отшила парня и отправила фото члена его бабушке

 

Молодой человек был давно влюблен в девушку, но стеснялся пригласить на свидание. Прошло много времени, и многое изменилось: парень стал самодостаточным и похорошел. Девушка отказалась от встречи с настойчивым ухажером. После отказа он решил уговорить даму на секс. На это девушка ответила, что не желает продолжать бессмысленную переписку. Молодой человек был настойчив и спросил, почему он ей не нравится. Присланное парнем фото своих гениталий разозлило девушку.
 
Дабы отомстить знакомому извращенцу, девушка переслала переписку его бабушке, с которой ее мама ходит в церковь. Послание сопровождалось извинениями. Какой была реакция бабушки, неизвестно.

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