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| | Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду

Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду

Сегодня, 02:30
Каждый народ имеет свои особенности и пристрастия в области кулинарии, но в некоторых странах в пищу употребляются такие продукты и существа, которые смогли бы вызвать оцепенение, или приступы паники у многих людей.

Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду

 

Блюдо под названием балют пользуется особым спросом в ресторанах Лаоса, Вьетнама, Филиппин, Камбоджи, а также в Таиланде. В основу данного кулинарного шедевра входит яйцо, содержащее 17-дневный зародыш, ещё не развившийся в полноценного птенца. Зародыш обрабатывается варкой с чесноком и солью в отваре с уксусом. Блюдо под названием куй является весьма популярным в Перу. Для его приготовления используются тушки перуанских морских свинок, содержащие в своём мясе большое количество питательного белка.

Стоит отметить, блюда, в которых в пищу употребляются пенисы различных животных, являются популярными даже в России. Сам половой орган не ценится, так как используется лишь для получения насыщенного отвара, который с помощью различных специй приобретает незабываемый вкус. Добавим, в Японии спросом пользуются блюда из плаценты, а в Корее многие жители не гнушаются употребления в пищу живых осьминогов.
Александр Вест
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