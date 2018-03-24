Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду

Каждый народ имеет свои особенности и пристрастия в области кулинарии, но в некоторых странах в пищу употребляются такие продукты и существа, которые смогли бы вызвать оцепенение, или приступы паники у многих людей.

Александр Вест

Блюдо под названием балют пользуется особым спросом в ресторанах Лаоса, Вьетнама, Филиппин, Камбоджи, а также в Таиланде. В основу данного кулинарного шедевра входит яйцо, содержащее 17-дневный зародыш, ещё не развившийся в полноценного птенца. Зародыш обрабатывается варкой с чесноком и солью в отваре с уксусом. Блюдо под названием куй является весьма популярным в Перу. Для его приготовления используются тушки перуанских морских свинок, содержащие в своём мясе большое количество питательного белка.Стоит отметить, блюда, в которых в пищу употребляются пенисы различных животных, являются популярными даже в России. Сам половой орган не ценится, так как используется лишь для получения насыщенного отвара, который с помощью различных специй приобретает незабываемый вкус. Добавим, в Японии спросом пользуются блюда из плаценты, а в Корее многие жители не гнушаются употребления в пищу живых осьминогов.