Россия и Сирия предотвратили провокации боевиков с химоружием

Сирия при содействии России предотвратила провокации боевиков с химическим оружием, раскрыв подготовку диверсий. По словам посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, действия террористов могли спровоцировать авиаудар по арабской республике.

Дарья Светозарова

Дипломат уточнил, что целью боевиков было дать повод коалиции во главе с США нанести по САР удары с воздуха. Кроме этого, провокации могли побудить мировую общественность поддержать коалицию. В таком случае ситуация подобная тому, какая возникла в Хан-Шейхуне, могла повториться.Хаддад счел нужным напомнить, что в прошлом году американские войска нанесли удар по авиабазе Шайрат. Свои действия ВС США объяснили тем, что Шайрат стала источником атаки по Хан-Шейхуну с применением химоружия. Впоследствии выяснилось, что химические боеприпасы использовали сами террористы и уже есть доказательства в пользу этого утверждения.Посол отметил, что совместно с российскими друзьями Сирии удалось пресечь провокационные действия, которые бы оправдали вторжение американцев. Он заверил, что США уже даdно ищут способ войти в Сирию и защитить своих воюющих агентов.