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| | В облаках над Флоридой замечены странные аномалии

В облаках над Флоридой замечены странные аномалии

Сегодня, 01:30
Один из пассажиров самолета, летевший в Форт-Лодердейл 18 февраля, запечатлел странные образования в облаках.

В облаках над Флоридой замечены странные аномалии

 

«Мы летели на высоте около 12 километров, - сообщил очевидец в своем отчете в MUFON только вчера. - Пилот сказал мне, что эти облака находились ниже нас, примерно на высоте 3-х километров». Автор снимка уверяет, что загадочные аномалии напоминали огромные антенны, вышки или трубы. По мнению очевидца, облака выглядели так, как будто под ними плыли подводные лодки с объективами. Авиапассажир назвал эту картину реальной.
 
Известно, что самое высокое сооружение в 828 метров находится в Дубае – небоскреб «Дубайская башня». Самолет же в тот момент пролетал над восточным побережьем Флориды. Очевидец подумал, что следы в облаках – это нефтяные платформы. Но потом понял, что платформы были крошечными по сравнению с тем, что он видел с окна самолета. Чтобы в облаках появились такие большие волны, по мнению автора снимка, башни должны быть довольно массивными. На картах Google также ничего не было видно.

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