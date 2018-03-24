В облаках над Флоридой замечены странные аномалии

Один из пассажиров самолета, летевший в Форт-Лодердейл 18 февраля, запечатлел странные образования в облаках.

«Мы летели на высоте около 12 километров, - сообщил очевидец в своем отчете в MUFON только вчера. - Пилот сказал мне, что эти облака находились ниже нас, примерно на высоте 3-х километров». Автор снимка уверяет, что загадочные аномалии напоминали огромные антенны, вышки или трубы. По мнению очевидца, облака выглядели так, как будто под ними плыли подводные лодки с объективами. Авиапассажир назвал эту картину реальной.

Известно, что самое высокое сооружение в 828 метров находится в Дубае – небоскреб «Дубайская башня». Самолет же в тот момент пролетал над восточным побережьем Флориды. Очевидец подумал, что следы в облаках – это нефтяные платформы. Но потом понял, что платформы были крошечными по сравнению с тем, что он видел с окна самолета. Чтобы в облаках появились такие большие волны, по мнению автора снимка, башни должны быть довольно массивными. На картах Google также ничего не было видно.