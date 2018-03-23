На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов

На берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд). Информация появилась в австралийских средствах массовой информации.

Местные жители заявили также, что окажут оставшимся в живых животным всю необходимую помощь, дабы они попали обратно в воду. Для этого следует дождаться прилива. В местных природоохранных службах Западной Австралии животным могут помочь только лишь в случае, если этому будут содействовать погодные условия.

Николай Офицеров

Туши животных обнаружили утром в пятницу в нескольких километрах от населенного пункта Огаста. Согласно информации министерства рыболовства Австралии, некоторые гринды до сих пор еще живы.Власти предупреждают, что мертвые черные дельфины приводят к скоплению у берегов большого количества акул.