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| | В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь

В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь

Сегодня, 09:44
Шокирующая ситуация произошла в Германии. Там мать и отчим 13-летней девочки написали фальшивое письмо о том, что она сбежала из дома. На самом же деле выяснилось, что они превратили ее в секс-рабыню и держали запертой в шкафу.

В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь

 

В течение более чем полугода несовершеннолетняя считалась пропавшей без вести после того, как было объявлено о ее «исчезновении». Позже удалось найти письмо, в котором было написано якобы от ее имени: «Дорогие мама и папа, я убежала, потому что больше не могу находиться дома». Правда оказалась значительно страшнее.

Несколько позже полиция вломилась в квартиру ее родителей в Шаксдорфе, Германия. Девочку обнаружили запертой в тесном шкафу. Пострадавшая проводила там большую часть времени и, скорее всего, подвергалась регулярному сексуальному насилию. 52-летняя мать и отчим были арестованы. Их поместят в разные тюрьмы.

С тех пор как Франциска пропала, полицейские несколько раз обыскивали дом ее родителей. Им, однако, ничего не удавалось найти, пока они не вломились в отдельную квартиру. Уже на допросе полиция выяснила, что было написано письмо для того, чтобы запутать следствие.
Николай Офицеров
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