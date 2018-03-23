Основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек скончался на 95-м году жизни

Основатель крупнейшей на сети магазинов игрушек в США Toys «R» Us Чарльз Лазарус скончался на 95-м году жизни. Информацией об этом поделились представители телеканала CNN в своем недавнем выпуске.

Николай Офицеров

Близкий друг Лазаруса Майкл Гольдштейн заявил, что скончался бизнесмен 22 марта в Манхэттене, о чем с утра также рассказали сотрудники Bloomberg. Причину смерти пока еще уточняют, официально она не разглашается.Основал компанию Toys «R» Us Чарльз Лазарус еще в 1948 году и гендиректором оставался вплоть до 1994 года. Первый магазин, в котором продавались исключительно игрушки, был открыт еще в 1957 году в Вашингтоне. Изначально проводилась торговля лишь детской мебелью. Спустя девять лет в сеть входили уже четыре магазина, а в 1974 году – сорок торговых точек по всем Соединенных Штатам торговали продукцией Toys «R» Us.Спустя четыре года, в 1978 году компания разместила акции на бирже, в начале 1990-х продажи составляли 1 миллиард долларов, впоследствии они выросли до 11. В 2005 году начался спад продаж, в 2006 году компания была продана за $6,6 млрд группе частных инвестиционных компаний KKR, Bain Capital и Vornado.