Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II

Валентина Бенесьер – школьница из подмосковного городка Видное – взяла ручку, лист бумаги и написала письмо сначала Патриарху Кириллу, затем Папе Римскому Франциску и потом английской королеве Елизавете II. Все три адресата ей ответили. Об этом журналистам рассказала мама девочки.

Сергей Денисов

В письмах школьница написала о своем городе, о жизни, доброте и отзывчивости. Послания получились по-детски теплыми и наивными. Патриарха девочка поздравила с Рождеством Христовым и получила ответ с благословением от протоирея из пресс-службы главы русской Православной Церкви, от имени Римского понтифика ей ответил пресс-секретарь Ватикана Паоло Борджиа, а от имени королевы написала письмо ее фрейлина.Идея начать светскую переписку пришла к школьнице спонтанно. Ей помогла мама. Они взяли русско-итальянский словарь и написали сначала Папе, затем нашли английский словарь и отправили письмо королеве, а Патриарх получил послание на родном языке.