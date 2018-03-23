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| | Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II

Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II

Сегодня, 09:38
Валентина Бенесьер – школьница из подмосковного городка Видное – взяла ручку, лист бумаги и написала письмо сначала Патриарху Кириллу, затем Папе Римскому Франциску и потом английской королеве Елизавете II. Все три адресата ей ответили. Об этом журналистам рассказала мама девочки.

Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II

 

В письмах школьница написала о своем городе, о жизни, доброте и отзывчивости. Послания получились по-детски теплыми и наивными. Патриарха девочка поздравила с Рождеством Христовым и получила ответ с благословением от протоирея из пресс-службы главы русской Православной Церкви, от имени Римского понтифика ей ответил пресс-секретарь Ватикана Паоло Борджиа, а от имени королевы написала письмо ее фрейлина.

Идея начать светскую переписку пришла к школьнице спонтанно. Ей помогла мама. Они взяли русско-итальянский словарь и написали сначала Папе, затем нашли английский словарь и отправили письмо королеве, а Патриарх получил послание на родном языке.
Сергей Денисов
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