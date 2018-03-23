Гости принца Гарри и Меган Маркл получат золотые приглашения

На свадьбу американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри уже начали высылать приглашения. Они, естественно, также весьма непростые, ведь выполнены на позолоченной бумаге. Торжество обещает быть действительно незабываемым.

Фотография пригласительных карточек появилась в минувший четверг. Снимки разместили в официальном Instagram-аккаунте.По давней традиции, установленной при британском дворе, бланки изготовила компания Barnard & Westwood. Они были напечатаны на английской бумаге с применением американских чернил. Приглашения решено было украсить золотой каймой, а также вензелем принца Уэльского, который отпечатан золотыми чернилами.Помимо этого, сам Гарри, с исключительно британским чувством юмора, решил позвать на свадьбу всех своих бывших возлюбленных, устроив тем самым «парад бывших невест».Как пояснили представители пресс-службы, приглашения дают гостям право на присутствие 19 мая в ходе венчания в капелле Святого Георгия, а также на торжественном обеде, который даст Ее Величество Королева Елизавета II.

Николай Офицеров

Обручились 36-летняя Меган Маркл и Гарри, который на три года младшее, ее еще в начале ноября 2017 года. Только в конце месяца они решили официально объявить о помолвке. Интересно и то, что только лишь недавно королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак внука с американской актрисой.