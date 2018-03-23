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| | Илону Маску акционеры Tesla назначили самую высокую зарплату в мире, но отказались ее платить

Илону Маску акционеры Tesla назначили самую высокую зарплату в мире, но отказались ее платить

Сегодня, 08:57
Топ-менеджеру корпорации Tesla Илону Маску акционеры назначили самое высокое вознаграждение за труд, которое когда-либо получал наемный работник. Совет директоров постановил выплачивать основателю компании 2,6 миллиарда долларов. Информацию об этом сообщили в пресс-центре организации.

Илону Маску акционеры Tesla назначили самую высокую зарплату в мире, но отказались ее платить

 

Однако сразу Илон Маск ничего не получит. Вознаграждение ему будет выплачено в 2028 году единовременной суммой в 26 миллиардов долларов. При этом основатель корпорации должен будет выполнить ряд условий, чтобы получить свою гигантскую зарплату. Во-первых, он должен увеличить продажи автомобилей, потеснив сегмент авто с двигателями внутреннего сгорания, осуществить свой проект создания глобального космического интернета и полностью захватить рынок альтернативной энергетики.

От Илона Маска требуют осуществления подсобных стартапов, о которых он когда-то неосторожно высказывался, как о перспективах далекого будущего, но впоследствии «охладел» к ним. Это создание квантовых передатчиков, проект нематериального (волнового) перемещения материи и многое другое.
Сергей Денисов
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