Илону Маску акционеры Tesla назначили самую высокую зарплату в мире, но отказались ее платить

Топ-менеджеру корпорации Tesla Илону Маску акционеры назначили самое высокое вознаграждение за труд, которое когда-либо получал наемный работник. Совет директоров постановил выплачивать основателю компании 2,6 миллиарда долларов. Информацию об этом сообщили в пресс-центре организации.

Сергей Денисов

Однако сразу Илон Маск ничего не получит. Вознаграждение ему будет выплачено в 2028 году единовременной суммой в 26 миллиардов долларов. При этом основатель корпорации должен будет выполнить ряд условий, чтобы получить свою гигантскую зарплату. Во-первых, он должен увеличить продажи автомобилей, потеснив сегмент авто с двигателями внутреннего сгорания, осуществить свой проект создания глобального космического интернета и полностью захватить рынок альтернативной энергетики.От Илона Маска требуют осуществления подсобных стартапов, о которых он когда-то неосторожно высказывался, как о перспективах далекого будущего, но впоследствии «охладел» к ним. Это создание квантовых передатчиков, проект нематериального (волнового) перемещения материи и многое другое.