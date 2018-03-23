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| | Остров Крит поглотила красная африканская пыль

Остров Крит поглотила красная африканская пыль

Сегодня, 08:49
На Крит была принесена пыль, которая создала множество проблем местным жителям, они публикуют на просторах социальных сетей кадры, сделанные на острове, и сравнивают их с вышедших фантастическим фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Пользователи в Twitter утверждают, что задыхаются.

Остров Крит поглотила красная африканская пыль

 

Природное явление случилось, как отмечается, несколько часов тому назад. Красная африканская пыль стала покрывать греческий остров и начала менять привычный цвет неба на оранжевый. Видимость достигает не более сотни метров. В социальных сетях пользователи пишут, что кроваво-красный остров крайне схож с тем, как изображают на различных картинах ад, потому что линия горизонта даже не просматривается. Помимо этого, нечем дышать. Большинство жителей решили остаться дома, а на улицу выходят исключительно в платках или же противогазах.

Остров Крит поглотила красная африканская пыль

 

Метеорологи из Греции пыльную бурю из Африки назвали невероятно серьезным случаем. По их словам, причиной стало чрезвычайно высокое давление. Движение воздуха было начато с побережья Северной Африки и пришло на остров, в результате чего теплые воздушные массы принесли на Крит красную пыль.
Николай Офицеров
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