Остров Крит поглотила красная африканская пыль

На Крит была принесена пыль, которая создала множество проблем местным жителям, они публикуют на просторах социальных сетей кадры, сделанные на острове, и сравнивают их с вышедших фантастическим фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Пользователи в Twitter утверждают, что задыхаются.

Природное явление случилось, как отмечается, несколько часов тому назад. Красная африканская пыль стала покрывать греческий остров и начала менять привычный цвет неба на оранжевый. Видимость достигает не более сотни метров. В социальных сетях пользователи пишут, что кроваво-красный остров крайне схож с тем, как изображают на различных картинах ад, потому что линия горизонта даже не просматривается. Помимо этого, нечем дышать. Большинство жителей решили остаться дома, а на улицу выходят исключительно в платках или же противогазах.

Николай Офицеров

Метеорологи из Греции пыльную бурю из Африки назвали невероятно серьезным случаем. По их словам, причиной стало чрезвычайно высокое давление. Движение воздуха было начато с побережья Северной Африки и пришло на остров, в результате чего теплые воздушные массы принесли на Крит красную пыль.