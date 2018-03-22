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| | МИД: Россия окажет военно-техническую помощь Центральной Африке

МИД: Россия окажет военно-техническую помощь Центральной Африке

Сегодня, 23:08
МИД России сообщил об отправке военных из армии РФ в Центральную Африку для оказания военно-технической помощи. Сотрудничество осуществляется с целью укрепления существующих силовых структур.

МИД: Россия окажет военно-техническую помощь Центральной Африке

 

Российское МИД проинформировало про отправку в Республику, расположенную в Центральной Африке, 175 военнослужащих из армии РФ. Среди них 170 инструкторов для подготовки военных ЦАР, а также 5 российских военных. Содействие властям африканской Республики осуществляется с соблюдением санкционного режима относительно ЦАР.

По сообщению МИД, целью данного сотрудничества является укрепление существующих структур Республики для поддержания безопасности на территории ЦАР, а, как следствие этого, урегулирования внутреннего конфликта.

Официальная Москва положительно оценила новый курс правительства ЦАР, суть которого состоит в инклюзивном политическом процессе и прекращении столкновений между представителями разных рас и религиозных конфессий.
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