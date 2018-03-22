Крокодил посетил больницу в Зимбабве, рассердился и умер

Крокодил перекрыл вход в госпиталь Святого Патрика в городе Хванге и напугал всех посетителей. Животное несколько часов двигалось в сторону тех, кто хотел попасть в медучреждение.

Татьяна Преображенская

Трехметровый крокодил заблокировал вход в больницу и весьма злобно смотрел на посетителей, двигаясь в их сторону. Жители начали паниковать, за несколько часов в полицию поступило более 10 звонков.Испуганные очевидцы придумывали странные причины прихода «зеленого гостя». Это было вызвано тем, что ближайший водоем находится в 10 километрах от госпиталя. Некоторые из свидетелей инцидента даже предполагали, что это вовсе не крокодил, а заколдованный человек.Рептилия была убита, а в результате происшествия никто из людей не пострадал. Сотрудники местной полиции пояснили, что крокодилы неоднократно посещают город. В такие моменты они сильно злятся, так как не выносят городского шума.