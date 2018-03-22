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| | Елизавета II назвала избранницу сына Камилла Паркер-Боулз «безнравственной»

Елизавета II назвала избранницу сына Камилла Паркер-Боулз «безнравственной»

Сегодня, 21:06
По словам королевы Великобритании Елизаветы II, именно вторая жена ее сына принца Чарльза стала причиной развода с первой супругой – принцессой Дианой. Королева сообщила сыну, что никогда не простит эту «безнравственную женщину».

Елизавета II назвала избранницу сына Камилла Паркер-Боулз «безнравственной»

 

В новой книге, вышедшей под авторством Тома Бауэра, раскрываются детали взаимоотношений в королевской семье Британии. В частности, там описывается момент, когда после смерти своей первой жены принцессы Дианы, принц Чарльз просил позволения матери Елизаветы II принять его новую избранницу Камиллу Паркер-Боулз. Королева тогда ему дала категорический отказ и аргументировала его тем, что не собирается поощрять прелюбодеяние сына с этой «безнравственной женщиной». Именно Паркер-Боуз Елизавета II считала виновницей расставания Чарльза с принцессой Дианой.

Даже после свадьбы в 2005 году сына с его возлюбленной, королева не хотела признавать Паркер-Боуз и не высылала приглашения на официальные приемы. Примирило Елизавету II с выбором Чарльза благословение, предоставленное архиепископом Кентерберийским супружеской паре.
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