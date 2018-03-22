Елизавета II назвала избранницу сына Камилла Паркер-Боулз «безнравственной»

По словам королевы Великобритании Елизаветы II, именно вторая жена ее сына принца Чарльза стала причиной развода с первой супругой – принцессой Дианой. Королева сообщила сыну, что никогда не простит эту «безнравственную женщину».

В новой книге, вышедшей под авторством Тома Бауэра, раскрываются детали взаимоотношений в королевской семье Британии. В частности, там описывается момент, когда после смерти своей первой жены принцессы Дианы, принц Чарльз просил позволения матери Елизаветы II принять его новую избранницу Камиллу Паркер-Боулз. Королева тогда ему дала категорический отказ и аргументировала его тем, что не собирается поощрять прелюбодеяние сына с этой «безнравственной женщиной». Именно Паркер-Боуз Елизавета II считала виновницей расставания Чарльза с принцессой Дианой.Даже после свадьбы в 2005 году сына с его возлюбленной, королева не хотела признавать Паркер-Боуз и не высылала приглашения на официальные приемы. Примирило Елизавету II с выбором Чарльза благословение, предоставленное архиепископом Кентерберийским супружеской паре.