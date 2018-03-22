Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | Врачи поведали о поражении мозга Скрипаля

Врачи поведали о поражении мозга Скрипаля

Сегодня, 20:56
Британские врачи заявили, что у отравленных нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери скорее всего поражен мозг. Специалисты не могут утверждать это на 100%, но вероятность такого исхода достаточно высока.

Врачи поведали о поражении мозга Скрипаля

 

Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters. Сейчас Скрипали находятся в стабильном, но сложном состоянии. Точно прогнозировать будущее пострадавших не решается никто. По мнению медиков, даже если Скрипали очнутся, они не смогут вести привычный образ жизни, поскольку отравляющее вещество поразило их мозг, и станут существовать подобно растениям. Ранее Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту с экс-полковником ГРУ.

По требованию России, Великобритания позволила взять кровь у Скрипалей для передачи анализов сотрудникам Организации по запрещению химического оружия. В Москве просят Лондон ответить на ряд вопросов относительно этого громкого дела. Российские специалисты желают знать, как англичанам удалось определить название отравляющего вещества за такой непродолжительный период после осуществления преступления.
Домбровский Сергей
Новости по теме
СКР открыл уголовные дела о покушении на дочь Скрипаля и убийству Николая Глушкова
СКР открыл уголовные дела о покушении на дочь Скрипаля и убийству Николая Глушкова

СКР открыл уголовные дела о попытке уничтожить дочь экс-полковника ГРУ Юлии Скрипаль и по поводу убийства представителя администрации «Аэрфолота» Николая

Британские врачи: Состояние здоровье Скрипаля и его дочери стабилизировалось
Британские врачи: Состояние здоровье Скрипаля и его дочери стабилизировалось

Медики из клиники в Солсбери назвали состояние здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стабильным, несмотря на его тяжесть, поскольку

Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля
Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

Британское правительство примет меры, если будет доказана причастность третьего государства к делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости