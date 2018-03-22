Врачи поведали о поражении мозга Скрипаля

Британские врачи заявили, что у отравленных нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери скорее всего поражен мозг. Специалисты не могут утверждать это на 100%, но вероятность такого исхода достаточно высока.

Домбровский Сергей

Сведения об этом распространяет информационное агентство Reuters. Сейчас Скрипали находятся в стабильном, но сложном состоянии. Точно прогнозировать будущее пострадавших не решается никто. По мнению медиков, даже если Скрипали очнутся, они не смогут вести привычный образ жизни, поскольку отравляющее вещество поразило их мозг, и станут существовать подобно растениям. Ранее Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту с экс-полковником ГРУ.По требованию России, Великобритания позволила взять кровь у Скрипалей для передачи анализов сотрудникам Организации по запрещению химического оружия. В Москве просят Лондон ответить на ряд вопросов относительно этого громкого дела. Российские специалисты желают знать, как англичанам удалось определить название отравляющего вещества за такой непродолжительный период после осуществления преступления.