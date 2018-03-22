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| | В Японии начала цвести сакура

В Японии начала цвести сакура

Сегодня, 20:01
В южной части Японии уже зацвела сакура. В связи с этим начался традиционный фестиваль Japan Cherry Blossom. Цветение этого дерева в южных областях Страны восходящего солнца продлится до первых чисел апреля, а на севере - до середины второго весеннего месяца.

В Японии начала цвести сакура

 

Традиционно торжество начинается сразу. Как раскроются первые бутоны. Японцы с благоговением относятся к сакуре и ее лепесткам, которые уже скоро буквально усеют улицы страны. В эти дни местные жители устраивают пикники прямо под цветущими деревьями. Этот обычай получил название ханами.

В Японии начала цвести сакура

 

Сакура – это не только национальный цветок Японии, но и растение, имеющее сакральное значение в буддизме. С сакурой связывают понятие тленности всего живого. Чествованием цветков сакуры японцы хотят показать, что они помнят о скоротечности жизни и умении ценить самые важные моменты.

В этом году туристов ожидает грандиозное зрелище. Начнутся празднования в Токио, а завершаться в северных регионах Хоккайдо, Тохоку и Хокурику. У поклонников этого события еще есть время посетить страну восходящего солнца, пока лепестки не опали.
Дарья Светозарова
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