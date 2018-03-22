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От Редактора

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| | В Китае родился теленок-мутант с шестью ногами

В Китае родился теленок-мутант с шестью ногами

Сегодня, 20:05
В китайской провинции Чуньцин в одном из животноводческих хозяйств родился теленок мутант с шестью ногами. Первые шаги животное сделало традиционно на четырех ногах (задних и передних). Оставшаяся пара конечностей волочилась по земле.

В Китае родился теленок-мутант с шестью ногами

 

Ветеринарному досмотру животное еще не подвергалось и потому неизвестно, в какую сторону мог мутировать позвоночник и весь костяк теленка. Являются ли эти наросты полноценными конечностями или просто мышечными отростками, которые не несут опорно двигательных функций.

Для местных жителей необычное животное стало достопримечательностью. Многие специально приезжают на подворье животноводческой фермы, чтобы сфотографироваться с необычным существом. Отклонение в генетике устоявшихся животных пород довольно редкое явление. Потому все двухголовые куры, одноглазые ягнята и собаки с двумя хвостами, становятся экспонатами местных кунсткамер и краеведческих музеев.
Сергей Денисов
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