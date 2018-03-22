Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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| | В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"

В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"

Сегодня, 15:26
В Харькове 18 марта был продемонстрирован манекен президента России Владимира Путина. Теперь же он покрывается снегом в центре украинского города.

В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"

 

Манекен активисты нескольких группировок из Украины вынесли к консульству. Изображение Путина сопровождалось плакатами с оскорблениями в адрес российского лидера. Жители Харькова сообщают, что теперь бесхозный манекен находится на свалке в центре города.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что на территории Украины голосовать на выборах президента РФ смогут исключительно дипломаты. В результате ни в одно из российских консульств в Украине не пустили граждан РФ. Лидеры группировок «Правый сектор»* и «Национальный корпус» устраивали «тропу позора» для лиц, которые пришли проголосовать на выборах.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Вещий Олег
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