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| | «Газпром» обжаловал решение по спору с Украиной, принятое арбитражем Стокгольма

«Газпром» обжаловал решение по спору с Украиной, принятое арбитражем Стокгольма

Сегодня, 15:19
Решение относительно спора с Украиной по поставкам газа с российской стороны, принятое арбитражным судом в Стокгольме, было обжаловано официальными представителями российской компании «Газпром».

«Газпром» обжаловал решение по спору с Украиной, принятое арбитражем Стокгольма

 

Юристы «Газпрома» подали официальное ходатайство в суд округа Свеа. В своём ходатайстве правозащитники транснациональной энергетической корпорации потребовали частичной отмены решения относительно спора «Газпрома» с «Нафтогазом» по поставкам газа, которое ранее было принято стокгольмским арбитражем. В «Газпроме» отметили, что решение о составлении официальной апелляции было основано на превышении полномочий арбитров, которые выносили окончательное решение, а также на ряде ошибок процессуального характера, которые допустили в стокгольмском суде.

Стоит напомнить, что решением арбитража в Стокгольме в мае нынешнего года стало удовлетворение основных требований украинской стороны, а также отмена запрета на реэкспорт. Заметим, подробный текст процессуального решения не был обнародован в общий доступ.
Александр Вест
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