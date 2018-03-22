Из кино в реальность: В Токио появилась трехметровая статуя Годзиллы

В столице Японии открыли памятник одному из самых знаменитых монстров-мутантов – Годзилле. Высота статуи достигает трех метров, и располагается она вблизи одного из крупных торговых центров в Токио.

Постамент мифическому ящеру появился в центре столицы Страны восходящего солнца и надпись на табличке говорит о том, что теперь людям придется сосуществовать с Годзиллой. Эта фраза позаимствована из фильма 2016 года, который посвящен этому популярному монстру. Да и сам постамент отражает версию картины «Годзилла: Возрождение». Фильм критики оценили очень тепло. Он был удостоен нескольких престижных наград.

Дарья Светозарова

На сегодняшний день насчитывается уже 29 кинофильмов о мирном когда-то ящере, мутировавшем из-за испытаний американцами водородной бомбы. Оригинальный фильм сняли в Японии в 1954 году. Затем последовал ряд голливудских киноверсий.В Японии история Годзиллы считается культовой. С 1954 года различные фильмы об этом существе посмотрели более ста миллионов человек. В том числе и фильмы, снятые голливудскими кинодеятелями.