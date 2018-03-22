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Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий

Сегодня, 12:13
В США 25-летней женщине Лане Уэст надоело работать менеджером по продажам. Дама решила поэкспериментировать с профессиями и стала проституткой. Несмотря на осуждение родственников, девушке нравится ее новая специальность.

Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий

 

В обществе плохо относятся к женщинам легкого поведения. По мнению Ланы Уэст, этот стереотип нужно ломать и чем быстрее, тем лучше. Проституция – это такая же профессия, как и многие другие. Сейчас экс-продавщица получает 30 тысяч долларов в месяц, а ранее такой заработок был недоступен для нее. Дама предпочитает постоянных клиентов, поскольку они не только расплачиваются за интимные услуги, но и финансируют ее жилье, покупают одежду, водят в рестораны и делают подарки. Экс-менеджер по продажам промышляет в Неваде, где секс за деньги не является чем-то предосудительным.

Близкие Ланы Уэст восприняли новость о смене профессии женщины крайне отрицательно и это является ложкой дегтя в бочке меда. Девушку все устраивает, и она не собирается менять сферу деятельности в ближайшее время.
Домбровский Сергей
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