Продавщица стала проституткой и провела сравнительный анализ двух профессий

В США 25-летней женщине Лане Уэст надоело работать менеджером по продажам. Дама решила поэкспериментировать с профессиями и стала проституткой. Несмотря на осуждение родственников, девушке нравится ее новая специальность.

Домбровский Сергей

В обществе плохо относятся к женщинам легкого поведения. По мнению Ланы Уэст, этот стереотип нужно ломать и чем быстрее, тем лучше. Проституция – это такая же профессия, как и многие другие. Сейчас экс-продавщица получает 30 тысяч долларов в месяц, а ранее такой заработок был недоступен для нее. Дама предпочитает постоянных клиентов, поскольку они не только расплачиваются за интимные услуги, но и финансируют ее жилье, покупают одежду, водят в рестораны и делают подарки. Экс-менеджер по продажам промышляет в Неваде, где секс за деньги не является чем-то предосудительным.Близкие Ланы Уэст восприняли новость о смене профессии женщины крайне отрицательно и это является ложкой дегтя в бочке меда. Девушку все устраивает, и она не собирается менять сферу деятельности в ближайшее время.