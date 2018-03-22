Одна из последних пляшущих медведиц в Непале погибла из-за плохого обращения

В столице Непала Катманду умерла самка пляшущего медведя в местном зоопарке, так как в заведении грубо нарушались правила содержания крупных животных. Информацию об этом распространяет Daily Mail.

Домбровский Сергей

Сотрудники организации по защите животных World Animal Protection отняли двух пляшущих медведей Рангилу и Шридеви у уличных артистов. Люди заставляли хищников выступать перед публикой, получая от этого прибыль. Работники организации забрали животных и передали их в зоопарк Катманду с условием, что позже их передадут в приют, расположенный в Индии. Власть Непала нарушила договоренность и позволила медведям-губачам располагаться в местном зверинце постоянно. Условия содержания там оставляли желать лучшего. Хищники находились в тесных клетках, поэтому самка умерла.Сотрудники общества защиты животных возмущены подобным бессердечием, но поделать уже ничего не могут. Гибель медведицы осталась на совести администрации. Сейчас в такой же клетке находится друг погибшей хищницы Рангила. Если в судьбе самца кардинально ничего не изменится к лучшему в ближайшее время, то его ожидает печальная участь.