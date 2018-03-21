В Киеве у здания кабмина задержаны семеро митингующих

Семь человек, участвовавших в митинге у стен кабмина, были задержаны сотрудниками полиции Киева. В ходе акции, целью которой было требование ухода в отставку министра инфраструктуры Украины, митингующие перерыли движение ближайшей проезжей части.
Попытки освободить дорогу и процесс задержания протестующих людей сопровождался потасовкой с полицейскими. После задержания на нарушителей были заведены протоколы за мелкое хулиганство и организацию и проведение митинга с нарушением общественного порядка.
Прежде сообщалось, что отставки Омеляна требовали перевозчики Украины, которые выступали за начало создания качественной дорожно-транспортной системы в стране.
Ранее также сообщалось про акцию протеста в Киеве со стороны праворадикальной националистической группировки.