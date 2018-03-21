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| | Снежный ураган в США привел к отмене более 3 тысяч авиарейсов

Снежный ураган в США привел к отмене более 3 тысяч авиарейсов

Сегодня, 19:16
Неблагоприятные метеоусловия в США стали причиной отмены более трех тысяч авиарейсов. Среди них и обильный снегопад на восточном побережье. Местные СМИ перечислили воздушные гавани, вылет самолетов из которых временно запрещен.

Снежный ураган в США привел к отмене более 3 тысяч авиарейсов

 

Аэропорты Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка проинформировали об отмене более двух тысяч рейсов. Причиной стала сильная буря. Пассажирам посоветовали держать постоянную связь с авиаперевозчиками, чтобы быть в курсе информации о времени и месте вылета. Некоторые авиакомпании решили пойти навстречу клиентам и предложили им обменять билет на более поздний срок или даже сдать. Им возместят полную стоимость посадочного талона безо всяких вычетов. Такое предложение своим пассажирам сделали American Airlines и Delta.

Американские синоптики предупреждают, что трудности с авиасообщением – это не единственная проблема американцев. Жителей восточного побережья страны может ожидать подтопление из-за порывистого ветра и снегопадов. Приготовиться к этому советуют 70 миллионам американцев, проживающим в зоне риска.
Дарья Светозарова
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