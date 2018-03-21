В Британии учебник по математике обвинили в сексизме

Учительница из Великобритании обвинила издателей учебника по математике в предвзятости и сексизме. По ее мнению, тексты задач предполагают то, что женщины якобы «по определению» хуже мужчин разбираются в данном предмете.

Николай Офицеров

Установить это она смогла проанализировав учебник по подготовке к экамену британского аналога ЕГЭ. Она изучила все задания, в которых необходимо было дать ответ, правильно ли решил задачу выдуманный персонаж мальчик или девочка. В общей сложности, героев было 157, женские имена использовались 105 раз, мужские 52.Следом за этим, она стала сравнивать, как часто люди из задач ошибались. Мужчины давали неверные ответы в 56% случаев, а женщины в 59%. Таким образом, уверена учительница, книга показывает, что оспаривать правоту женщины в вопросах математического типа это правильно.В другом задании надо было объяснить, почему данный персонажем задачи ответ является неправильным. Таких вопросов было 86, и в 62% случаев использовалось женское имя. Математика, продолжает педагог, это, в действительности наука, в которой доминируют мужчины. Предрассудки в отношении женщин в ней очень сильны и институциалиризованы также, как и в случае с расизмом.Дэвид Майлз из Математической ассоциации усомнился в выдвинутых обвинениях. Он утверждает, что необходимо провести анализ и других математических пособий данного издателя, чтобы приступить к рассмотрению дела об отраслевом сексизме. Тем не менее, Майлз выразил надежду, что в будущих изданиях такое не повторится.