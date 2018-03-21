В 2019 году в Сан-Франциско запретят продажу меха

Городская администрация американского Сан-Франциско выступила с объявлением о том, что в 2019 году в городе полностью прекратится реализация меховых изделий. Нововведение никак не будет относится к реализации в магазинах с кожаными и шерстяными изделиями.

Николай Офицеров

Как известно, постановление на запрет вступит в силу с января 2019 года. Согласно постановлению местных властей, нарушителей этой нормы ожидает серьезный штраф в размере более чем тысячи долларов за единицу одежды из натурального меха.Сообщается, что за магазинами подержанной одежды оставят право на реализацию изделий из меха, а для тем, кто закупил большие партии товара заранее выдадут специально разрешение-задержку, благодаря которому они смогут полностью продать или убрать товары с полок до января 2020 года.