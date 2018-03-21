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| | Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей

Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей

Сегодня, 11:58
Дизайнер из Украины Ксения Шнайдер обвиняет испанский бренд Zara в применении собственного принта на одежде в новой коллекции. Снимок наряда она показала в Сети.

Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей

 

Ранее производитель модной одежды Zara Kids выпустил свитшот желтого цвета с надписью Sample Not For Sale, уже используемый брендом Шнайдер в прежней коллекции. Примерно два года принт принимал участие в рекламе украинского дизайнера и время от времени печатался на одежде. Испанцы пока никак не прокомментировали обвинения в плагиате.

Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей

 

Zara не в первый раз обвиняют в воровстве чужих идей. Летом 2016 года американская художница заявила, что европейский производитель использовал в своих вещах созданные ею фрагменты дизайна. Мастер собирается судиться с брендом, представители которого заявили, что у американки нет шансов на победу.
Никита Готский
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