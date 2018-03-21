В США книга про кролика-гея вице-президента США стала бестселлером

Популярный американский ведущий Джон Оливер в ходе нового выпуска шоу Last Week Tonight рассказал о вице-президенте США Майке Пенсе, который крайне негативно относится к абортам и ЛГБТ-сообществу. Специально в честь этого передача выпустила книгу про кролика-гея под названием «День Марклона Бандо в жизни вице-президента».

Предыстория у этого достаточно милая. В семье Пенса, как известно, живет кролик по имени Марлон Бандо. У него имеется собственный Instagram, который ведет дочка вице-президента Шарлотта.Старт продаж книги, написанной самой Шарлоттой и иллюстрированная ее матерью Карен, начался 19 марта по цене в 18 долларов. Оливеру абсолютно не понравилась одна деталь: одна из остановок в туре по продвижению книги была в штаб-квартире организации «Фокус на семье».», - пишет Оливер.

Николай Офицеров

Он заявил, однако, что Last Week Tonight написала собственную книгу про домашнего любимца Пенса. В нем сам Марлон Бандо и еще один кролик Уэсли влюбляются друг в друга, но их окончательному воссоединению всячески мешает «вонючая букашка», которая подозрительно напоминает самого вице-президента и постоянно говорит о единственно верной сексуальной ориентации.