Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Журналистку из России изнасиловали ночью на Сейшелах

Журналистку из России изнасиловали ночью на Сейшелах

Сегодня, 21:14
Российская корреспондентка Анна Карабаш подверглась изнасилованию на Сейшелах со стороны уборщика гостиницы. В отеле не верят в искренность женщины.

Журналистку из России изнасиловали ночью на Сейшелах

 

Сотрудник СМИ сообщает, как весной минувшего года она в рамках рабочей поездки отправилась на Сейшелы. Командировка завершилась неудачно: женщину изнасиловали в дорогом номере, сутки проживания в котором составляют более одной сотни тысяч рублей.

Как говорит Карабаш, ночью к ней пришел сотрудник гостиницы, которого она до этого никогда не видела. Мужчина взял с собой нож, угрожая им журналистке. Анна не смогла оказать ему достойное сопротивление и уборщик сделал свое дело. Утром пострадавшая пожаловалась администрации отеля, но те в первую очередь спросили, понравилось ей ночное действие. Тем не менее, насильник был задержан.
Никита Готский
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