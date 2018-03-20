Журналистку из России изнасиловали ночью на Сейшелах

Российская корреспондентка Анна Карабаш подверглась изнасилованию на Сейшелах со стороны уборщика гостиницы. В отеле не верят в искренность женщины.

Никита Готский

Сотрудник СМИ сообщает, как весной минувшего года она в рамках рабочей поездки отправилась на Сейшелы. Командировка завершилась неудачно: женщину изнасиловали в дорогом номере, сутки проживания в котором составляют более одной сотни тысяч рублей.Как говорит Карабаш, ночью к ней пришел сотрудник гостиницы, которого она до этого никогда не видела. Мужчина взял с собой нож, угрожая им журналистке. Анна не смогла оказать ему достойное сопротивление и уборщик сделал свое дело. Утром пострадавшая пожаловалась администрации отеля, но те в первую очередь спросили, понравилось ей ночное действие. Тем не менее, насильник был задержан.