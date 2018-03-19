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| | Женщин со средней фигурой взбесила одежда с аномально узкой талией

Женщин со средней фигурой взбесила одежда с аномально узкой талией

Сегодня, 18:14
Знаменитая марка одежды Asos попала под волну негодования со стороны женщин. Дело в том, что новая коллекция бренда создана для девушек с аномально узкой талией.

Женщин со средней фигурой взбесила одежда с аномально узкой талией

 

Специалисты компании Asos решили выпустить в мир новую коллекцию одежды, где штаны с завышенной талией сделали для уникальных клиенток с размером 2. Отметим, что британские красавицы носят 4 размер, что соответствует объему талии 66-71 сантиметров. Клиентка со 2 размером должна иметь объем талии не больше 56 сантиметров. Большинство клиенток данного бренда в негодовании от того, что почти все товары рассчитаны на женщин со 2 размером. Женщины считают, что это все пропаганда нездоровой худобы у представительниц прекрасного пола.

Женщин со средней фигурой взбесила одежда с аномально узкой талией

 

Одно из местных изданий считает, что торговая марка таким образом решила сказать женщинам, что им нужно срочно худеть. Дело в том, что такие завуалированные намеки могут привести к тому, что женщины начнут болеть анорексией, чтобы соответствовать таким размерам одежды.
Анна Котова
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