Женщин со средней фигурой взбесила одежда с аномально узкой талией

Знаменитая марка одежды Asos попала под волну негодования со стороны женщин. Дело в том, что новая коллекция бренда создана для девушек с аномально узкой талией.

Специалисты компании Asos решили выпустить в мир новую коллекцию одежды, где штаны с завышенной талией сделали для уникальных клиенток с размером 2. Отметим, что британские красавицы носят 4 размер, что соответствует объему талии 66-71 сантиметров. Клиентка со 2 размером должна иметь объем талии не больше 56 сантиметров. Большинство клиенток данного бренда в негодовании от того, что почти все товары рассчитаны на женщин со 2 размером. Женщины считают, что это все пропаганда нездоровой худобы у представительниц прекрасного пола.

Анна Котова

Одно из местных изданий считает, что торговая марка таким образом решила сказать женщинам, что им нужно срочно худеть. Дело в том, что такие завуалированные намеки могут привести к тому, что женщины начнут болеть анорексией, чтобы соответствовать таким размерам одежды.