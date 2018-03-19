Голая грудь и инквизиция увеличивают популярность музея в Кишиневе

Обнаженная женская грудь поспособствует увеличению популярности музея в Кишиневе. Пользователи Facebook уже возмутились необычными афишами в городе.

Никита Готский

Согласно публикации в соцсети, в одной из маршруток города местный житель рассмотрел необычную рекламу, которая до глубины души возмутила его. Привлекла мужчину реклама выставки средневековых пыток, которая проходит в музее истории. Она действует уже несколько дней и продлится до 31 мая. Любой желающий может рассмотреть копии известных пыточных орудий, включая ведьмины весы и железную деву. Этими приспособлениями палачи выбивали у женщин признания в злодеяниях, а далее отправляли их на мучительную смерть.На постере в маршрутке мужчина увидел средневековый рисунок с демонстрацией пытки голой женщины. Ей льют в горло воду, а псарь готовится записывать каждое слово несчастной. Мужчина возмущен тем, что такие изображения в общественных местах могут увидеть дети, что отрицательно скажется на их психике.