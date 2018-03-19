В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных

Футбольный наставник из Швейцарии прославился не спортивными достижениями. Мужчина изнасиловал школьника на глазах у матери, после чего он убил своих жертв и сжег их.

Никита Готский

Подросток жил недалеко от дома тренера. Злоумышленник длительное время преследовал мальчика и его родных. В день трагедии он подождал, пока отец школьника уйдет на работу, после чего попал в дом, связал ученика и его 19-летнего брата с подругой. С собой тренер взял целый арсенал подручных средств, начиная от ножа, заканчивая секс-игрушками.Далее он отвез мать мальчика в банк, дабы та сняла деньги, после чего они возвратились обратно. Там он изнасиловал мальчика, жестоко убил всех людей в доме и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления. Вернувшись к себе, садист отправился гулять с матерью и собакой, а позже отправился в кафе к друзьям. Его могут посадить до конца жизни в тюрьму.