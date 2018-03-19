Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных

В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных

Сегодня, 16:49
Футбольный наставник из Швейцарии прославился не спортивными достижениями. Мужчина изнасиловал школьника на глазах у матери, после чего он убил своих жертв и сжег их.

В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных

 

Подросток жил недалеко от дома тренера. Злоумышленник длительное время преследовал мальчика и его родных. В день трагедии он подождал, пока отец школьника уйдет на работу, после чего попал в дом, связал ученика и его 19-летнего брата с подругой. С собой тренер взял целый арсенал подручных средств, начиная от ножа, заканчивая секс-игрушками.

Далее он отвез мать мальчика в банк, дабы та сняла деньги, после чего они возвратились обратно. Там он изнасиловал мальчика, жестоко убил всех людей в доме и поджег его, пытаясь скрыть следы преступления. Вернувшись к себе, садист отправился гулять с матерью и собакой, а позже отправился в кафе к друзьям. Его могут посадить до конца жизни в тюрьму.
Никита Готский
Новости по теме
В Петербурге мужчина изнасиловал, убил и сжег собутыльника
В Петербурге мужчина изнасиловал, убил и сжег собутыльника

Полтора месяца назад в Петербурге произошло убийство мужчины. Злоумышленник избил жертву, изнасиловал его и затем сжег тело.

В Башкирии мужчина изнасиловал и убил 10-летнего мальчика
В Башкирии мужчина изнасиловал и убил 10-летнего мальчика

В Республике Башкортостан завершилось уголовное расследование дела 38-летнего мужчины, который изнасиловал, а после убил 10-летнего школьника. Результаты

В Пятигорске мужчина жестоко убил и изнасиловал пожилую соседку
В Пятигорске мужчина жестоко убил и изнасиловал пожилую соседку

Пятигорск потрясла новость о жестоком убийстве, которое было совершено 20 июня. Мужчина зверски убил и надругался над пожилой соседкой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости