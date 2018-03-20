Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой Зеландии

В Новой Зеландии семейная пара стала свидетелем НЛО. Объект удалось заснять на камеру на рассвете.

Предполагается, что это мог быть самолет, но и эта версия не может быть реалистичной. Эти машины не светятся так ярко, к тому же они перемещаются, а увиденный в Новой Зеландии объект просто висел в небе. До этого НЛО уже не раз наблюдали в данном регионе.

Никита Готский

Как говорят очевидцы странного летающего аппарата, они приняли решение остановить свое движение рядом с океаном, дабы внимательно рассмотреть рассвет, но в определенный момент заметили в небесном пространстве нечто неизведанное: яркий летающий объект, который спустя время пропал. Люди подумали, что увидели звезду, но рассмотревшие их фото эксперты отметили, что нет таких ярких звезд на предрассветном небе.