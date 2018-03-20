Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой Зеландии

Как говорят очевидцы странного летающего аппарата, они приняли решение остановить свое движение рядом с океаном, дабы внимательно рассмотреть рассвет, но в определенный момент заметили в небесном пространстве нечто неизведанное: яркий летающий объект, который спустя время пропал. Люди подумали, что увидели звезду, но рассмотревшие их фото эксперты отметили, что нет таких ярких звезд на предрассветном небе.
Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой ЗеландииСегодня, 00:30
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