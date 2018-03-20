Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой Зеландии

Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой Зеландии

Сегодня, 00:30
В Новой Зеландии семейная пара стала свидетелем НЛО. Объект удалось заснять на камеру на рассвете.

Необычный НЛО засняли на рассвете в Новой Зеландии

 

Как говорят очевидцы странного летающего аппарата, они приняли решение остановить свое движение рядом с океаном, дабы внимательно рассмотреть рассвет, но в определенный момент заметили в небесном пространстве нечто неизведанное: яркий летающий объект, который спустя время пропал. Люди подумали, что увидели звезду, но рассмотревшие их фото эксперты отметили, что нет таких ярких звезд на предрассветном небе.

 
Предполагается, что это мог быть самолет, но и эта версия не может быть реалистичной. Эти машины не светятся так ярко, к тому же они перемещаются, а увиденный в Новой Зеландии объект просто висел в небе. До этого НЛО уже не раз наблюдали в данном регионе.

Никита Готский
Новости по теме
Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась
Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась

Фермер из Новой Зеландии стала свидетелем появления трёх неопознанных объектов, которые парили в небе над полем.

Очевидцы засняли НЛО в небе над Мельбурном
Очевидцы засняли НЛО в небе над Мельбурном

В небе над Мельбурном очевидцы смогли сфотографировать НЛО, который после себя оставил в небе световой луч. Снимки сейчас активно изучают эксперты по

В Новой Зеландии автобус с музыкантами попал в ДТП
В Новой Зеландии автобус с музыкантами попал в ДТП

Автобус с музыкантами попал в аварию в Новой Зеландии. Об этом сообщили западные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости