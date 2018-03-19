Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | В Японии вулкан Сацума-Иодзима вскоре начнет свое извержение

В Японии вулкан Сацума-Иодзима вскоре начнет свое извержение

Сегодня, 12:42
Японский вулкан Сацума-Иодзима вскоре может снова извергать лаву. Из его кратера вырываются потоки пепла и дыма.

В Японии вулкан Сацума-Иодзима вскоре начнет свое извержение

 

Согласно данным ученых из Японии, частота вулканических землетрясений с незначительной амплитудой стала больше в 51 раз: такие показатели удалось зафиксировать в 03:00 19 марта.

По данному поводу местное правительство заявило об установлении вокруг кратера вулкана запретной зоны диаметром в один километр. Как утверждают японские журналисты, вскоре спасатели начнут эвакуировать население небольшой деревни, которая находится в 2,5 километрах от кратера.

Ранее сообщалось, как британские путешественники спустились в кратер действующего вулкана на горе Ньирагонго в Конго. Парни спустились в кратер, дабы сфотографироваться с лавовым озером.
Никита Готский
Новости по теме
Учёные: В Японии ожидается крупное извержение вулкана
Учёные: В Японии ожидается крупное извержение вулкана

Американские и японские учёные рассказывают, когда ожидать крупное извержение вулкана в Японии. В ближайшее время может проснуться один из крупных вулканов

В Японии вулкан Асама выбросил пепел из кратера
В Японии вулкан Асама выбросил пепел из кратера

Западные СМИ информируют, в 140 км от столицы Страны восходящего солнца метеорологи зафиксировали на своих радарах активизацию вулкана Асама, который выбросил

В центре Эквадора вулкан выбросил столб дыма на 10 км
В центре Эквадора вулкан выбросил столб дыма на 10 км

Ученые-сейсмологи опасаются, что вскоре начнется извержение вулкана Тунгурауа, расположенного в центре Эквадора, поскольку произошел выброс дыма из кратера,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости