В Японии вулкан Сацума-Иодзима вскоре начнет свое извержение

Японский вулкан Сацума-Иодзима вскоре может снова извергать лаву. Из его кратера вырываются потоки пепла и дыма.

Никита Готский

Согласно данным ученых из Японии, частота вулканических землетрясений с незначительной амплитудой стала больше в 51 раз: такие показатели удалось зафиксировать в 03:00 19 марта.По данному поводу местное правительство заявило об установлении вокруг кратера вулкана запретной зоны диаметром в один километр. Как утверждают японские журналисты, вскоре спасатели начнут эвакуировать население небольшой деревни, которая находится в 2,5 километрах от кратера.Ранее сообщалось, как британские путешественники спустились в кратер действующего вулкана на горе Ньирагонго в Конго. Парни спустились в кратер, дабы сфотографироваться с лавовым озером.