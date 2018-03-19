Бизнесмен из США заплатил 10 000 долларов за вечную жизнь

Об уникальной услуге сообщают американские журналисты. Олигарх Сэм Альтман оплатил необычную операцию ученым из Nectome. Он отдал десять тысяч долларов за то, что вначале они убьют его искусственно, сознание перенесут в серверы компьютера, обеспечив бизнесмену вечную жизнь.
В настоящее время не сообщается, в какое время специалисты начнут выполнять просьбу предпринимателя. Они говорят, что искусственно умертвить Альтмана не сложно, его тело обработают бальзамом, оставив функционировать только мозг.
Сложность может возникнуть с загрузкой сознания в компьютер. Ныне ученые изучают все возможности такого способа, но утверждают, что данный процесс может стать нереальным.