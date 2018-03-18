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| | В Таиланде на камеру сняли «разумное» облако плазмы

В Таиланде на камеру сняли «разумное» облако плазмы

Сегодня, 21:23
В Сеть попало уникальное фото, сделанное в Таиланде. Жители тайской провинции Чайяпхум сумели запечатлеть облако светящейся плазмы, которое легко принять за разумную энергию. Сгусток завис очень близко к земле и в считанные минуты привлек толпу народа.

В Таиланде на камеру сняли «разумное» облако плазмы

 

Собравшиеся люди не смогли найти научное объяснение этому феномену и заподозрили вмешательство инопланетной цивилизации. По их мнению, пришельцы открыли портал в другие измерения, а следы своего прохода не успели скрыть. Их пыл тут же охладили скептически настроенные созерцатели. Некоторые из них предположили, что так прихотливо преломился солнечный свет, а другие сочли это небольшим извержением вулкана, которые скрылось за дымовой завесой.

 

Впрочем, последняя теория не получила одобрения от остальных пользователей. Они уверили, что во время катаклизмов тайцы не будут снимать происходящее и обсуждать его в Сети. Более того, сторонники инопланетной теории уверяют, что такие знамения наблюдаются повсеместно. Поэтому, людям нужно подготовиться к массовому наплыву гостей из космоса.
Дарья Светозарова
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