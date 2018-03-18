100-килограммовая американка стала мастером йоги

23-летняя жительница американского штата Пенсильвания весит более сотни килограммов. Однако избыточный вес не стал для Даны Фальцетти препятствием – она стала инструктором по йоге. Поначалу девушка хотела похудеть с помощью пары лет регулярных упражнений, но потерпела неудачу. Впрочем, нет худа без добра – на ее аккаунт в Instagram подписались сотни тысяч юзеров.

Дана признается, что не сумела полюбить себя за двадцать с лишним лет, так как ни разу не видела моделей с целлюлитом или растяжками. Поэтому она не могла принять свое тело с его природного вида кожей и немодельными изгибами. Любовь к себе самой пришла позже, уже после того, как она стала заниматься йогой. Изначально она записалась на курсы, чтобы похудеть. Девушка вспоминает, что сильно комплексовала, когда впервые пришла в зал. Там не было никого с похожими на ее собственные габаритами. При этом Дана была новичком. Ей не удавалось продержаться в позе «собака мордой вниз» даже пару секунд. Ей жгло плечи, у нее болели руки и ноги. А другие в это время делали стойку на голове как само собой разумеющееся.

Дарья Светозарова

Теперь Фальцетти и сама овладела премудростями йоги и активно путешествует по миру с мастер-классами. Она утверждает, что для занятий этим видом гимнастики не обязательно иметь стройное тело и обладать сверхпластичностью. «Йога – это для всех», - убеждает пышнотелая американка.Между тем мнения пользователей разделились. Одни, преимущественно представительницы женской аудитории, восхитились Даной и ее целеустремленностью. А другие, в основном мужчины, принялись оскорблять девушку «свиноматкой», «тушей» и прочими обидными словами. По их мнению, если йога не приносит похудения, то она бесполезна.