Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | 100-килограммовая американка стала мастером йоги

100-килограммовая американка стала мастером йоги

Сегодня, 17:27
23-летняя жительница американского штата Пенсильвания весит более сотни килограммов. Однако избыточный вес не стал для Даны Фальцетти препятствием – она стала инструктором по йоге. Поначалу девушка хотела похудеть с помощью пары лет регулярных упражнений, но потерпела неудачу. Впрочем, нет худа без добра – на ее аккаунт в Instagram подписались сотни тысяч юзеров.

100-килограммовая американка стала мастером йоги

 

Дана признается, что не сумела полюбить себя за двадцать с лишним лет, так как ни разу не видела моделей с целлюлитом или растяжками. Поэтому она не могла принять свое тело с его природного вида кожей и немодельными изгибами. Любовь к себе самой пришла позже, уже после того, как она стала заниматься йогой. Изначально она записалась на курсы, чтобы похудеть. Девушка вспоминает, что сильно комплексовала, когда впервые пришла в зал. Там не было никого с похожими на ее собственные габаритами. При этом Дана была новичком. Ей не удавалось продержаться в позе «собака мордой вниз» даже пару секунд. Ей жгло плечи, у нее болели руки и ноги. А другие в это время делали стойку на голове как само собой разумеющееся.

100-килограммовая американка стала мастером йоги

 

Теперь Фальцетти и сама овладела премудростями йоги и активно путешествует по миру с мастер-классами. Она утверждает, что для занятий этим видом гимнастики не обязательно иметь стройное тело и обладать сверхпластичностью. «Йога – это для всех», - убеждает пышнотелая американка.

Между тем мнения пользователей разделились. Одни, преимущественно представительницы женской аудитории, восхитились Даной и ее целеустремленностью. А другие, в основном мужчины, принялись оскорблять девушку «свиноматкой», «тушей» и прочими обидными словами. По их мнению, если йога не приносит похудения, то она бесполезна.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за «ужасного» секса
В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за «ужасного» секса

«Ужасный» секс посодействовал похудению жительнице Великобритании. Она смогла сбросить 50 килограммов.

Седокова стала жаловаться на свою фигуру
Седокова стала жаловаться на свою фигуру

Известная российская певица Анна Седокова поделилась откровенным снимком, сделанным в бикини. Девушка уточнила, что хотела бы похудеть к лету. Поклонники

Дана Борисова рассказала, как похудела на 30 килограммов
Дана Борисова рассказала, как похудела на 30 килограммов

Одному из российских информагентств известная телеведущая Дана Борисова рассказала, как похудела на 30 килограммов, и что делает для того чтобы держать себя в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости