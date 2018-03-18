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| | В Таиланде к российскому посольству пришла толпа избирателей

В Таиланде к российскому посольству пришла толпа избирателей

Сегодня, 16:43
В таиландском Пхукете возле российского посольства собралась толпа избирателей. Все хотят участвовать в выборах главы РФ. Информацию об этом распространяют СМИ Таиланда.

В Таиланде к российскому посольству пришла толпа избирателей

 

18 марта проходят выборы президента России. Ранее представители ЦИК РФ говорили об открытии вне России 401 избирательного участка в 155 странах мира. Среди них оказался и Таиланд. По мнению папарацци, такой интерес к голосованию граждане России, проживающие в Пхукете, проявляют на фоне скандала с работницей эскорт-услуг Настей Рыбкой и ее другом Алексом Лесли.

Эта «сладкая парочка» организовала секс-тренинги в Таиланде, за что их посадили в местную тюрьму. После данного происшествия россияне стали больше интересоваться политикой своей Родины. По словам журналистов, в прошлом на выборах главы РФ в Пхукете участвовали на порядок меньше людей, чем сейчас.
Домбровский Сергей
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