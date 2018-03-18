Вице-президент ОАЭ спас туристов в пустыне Дубая

Мексиканские туристы, застрявшие в пустыне Дубая, были спасены самим Мухаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом – правителем города Ближнего Востока, вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов.

Правитель Дубая помог иностранным путешественникам вытащить автомобиль, застрявший в песке в районе Аль Мармун. Туристам повезло, что в этот момент шейх со своей охраной проезжал мимо пустыни. Мухаммед бен Рашид, не раздумывая, попросил охрану остановиться и помочь людям. Автомобиль туристов вытащили, прицепив к внедорожнику Mercedes Benz G-class. Мексиканцы поблагодарили шейха и сделали фото со спасителем. В соцсети Twitter участница инцидента опубликовала фото и еще раз поблагодарила за спасение.

Стоит отметить, что это не первая помощь Мухаммеда бен Рашида. Известно, что раньше он вытаскивал из песчаных дюн самосвал и помог туристкам, у которых в ночное время сломался велосипед.