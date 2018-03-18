В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу

В Китае в провинции Шансьи есть ресторан Саскатун, который
неожиданно стал пользоваться спросом. Всё дело в роботе-поваре, который может
делать лапшу и общаться с клиентами, как сообщает HotGeo.
По словам шеф-повара Хэнка Рена, такое устройство было им
куплено, когда ушёл один его подчинённый. Робот не может до конца сделать всё
блюдо. Готовка – дело сложное, и повара обучаются долгий срок. Однако
роботизированная техника не систематизируется. Потому робот может только
нарезать лапшу и приносить её клиенту.
Однако даже так ресторан Саскатун привлекает внимание
потребителей. Другим предпринимателям также захотелось иметь такого робота.
Стоит отметить, что один стоит примерно 12 тысяч долларов.
Ирина Летинская