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В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу

Сегодня, 09:50
В Китае в провинции Шансьи есть ресторан Саскатун, который неожиданно стал пользоваться спросом. Всё дело в роботе-поваре, который может делать лапшу и общаться с клиентами, как сообщает HotGeo.

В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу

 

По словам шеф-повара Хэнка Рена, такое устройство было им куплено, когда ушёл один его подчинённый. Робот не может до конца сделать всё блюдо. Готовка – дело сложное, и повара обучаются долгий срок. Однако роботизированная техника не систематизируется. Потому робот может только нарезать лапшу и приносить её клиенту.

В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу

 

Однако даже так ресторан Саскатун привлекает внимание потребителей. Другим предпринимателям также захотелось иметь такого робота. Стоит отметить, что один стоит примерно 12 тысяч долларов.

Ирина Летинская
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